La confession, d’abord une rencontre

Se confesser

La confession, «c’est une spécificité de notre Église, elle fait partie de notre ADN catholique», affirme le Père Michel Steinmetz, prêtre à Strasbourg et auteur d’Entrer en liturgie (Mame-Desclée). Tout en rappelant son importance, il note qu’elle est moins pratiquée aujourd’hui : si l’on se confessait plus avant Vatican II, l’expérience a pu laisser de mauvais souvenirs à certains. «Ce sont les plus de 60 ans qui en font souvent part, et ils ne sont pas très nombreux à pousser la porte du confessionnal à nouveau, regrette-t-il. C’est dommage, car ce sacrement est l’occasion de redécouvrir la grâce du baptême.» De retrouver Dieu bien sûr, et de se retrouver soi-même, quand un bel échange a lieu avec le prêtre qui donne à ce moment sa pleine mesure. Reste à provoquer cette rencontre, pas seulement en face-à-face, mais aussi intérieurement. Ce kairos, c’est-à-dire le « moment juste » en grec, où quelque chose se réalise.

Les jeunes se confessent plus volontiers

Apparemment, la génération montante ne manifeste pas la même réserve et se confesserait davantage. Le Père Manuel Grandin, aumônier d’une école d’ingénieurs et directeur du réseau Magis «Jésuites – Famille ignatienne», en témoigne, surtout chez les jeunes qui ont fréquenté une aumônerie. Ils s’y prêtent lors d’une retraite, d’un pèlerinage ou des JMJ, mais aussi dans la vie courante. «Curieusement, beaucoup sont assez ritualistes, observe le jésuite. Ils font la liste de leurs péchés qui doivent être effacés automatiquement par l’absolution. Ils sont pardonnés bien sûr, mais j’essaye de les faire passer d’une approche un peu magique à un désir profond de communion avec Dieu.»

Le prêtre les écoute, et au-delà de la nature des péchés dont les jeunes s’accusent, particulièrement dans le domaine de la vie affective, il tente de repérer avec eux les lieux de combats et de grâce dans leur démarche. «Je pars de leur zone de lumière, je leur montre qu’ils sont aimés de Dieu, et nous évoquons ensuite ce qui les sépare de Dieu», ajoute-t-il. Une occasion de croissance spirituelle à laquelle le Père Grandin les convie. La démarche permet de mieux réfléchir à ses propres fautes. D’aider ceux qui relativisent tout à les repérer, comme ceux qui les voient partout à ne pas être prisonniers de la culpabilité. Elle est libératoire pour tous.

Ou presque… Une confession est d’abord une rencontre, mais si le rendez-vous est manqué, faute de disponibilité intérieure, de moment opportun pour l’un et l’autre, d’affinité entre le prêtre et le pénitent, de mots justes, la porte peut se refermer longtemps, comme pour Françoise, 75 ans, retraitée à Clermont-Ferrand. Le fameux kairos n’a pas lieu, du moins pas tout de suite. «Quand j’ai perdu ma fille, voici 15 ans, j’ai voulu me confesser, mais je n’ai pas trouvé la paix que ce sacrement m’avait apportée jusque-là. Je suis arrivée en colère contre les “autorités supérieures”, parce que ma fille n’avait pas été guérie. Le prêtre a écouté ma révolte, il m’a dit de réciter le Notre Père, que tout était là et que je pouvais aller en paix. Il avait l’air très embarrassé et je n’y suis plus retournée depuis.» Une autre rencontre, à un moment différent aussi, aurait pu aider Françoise à mieux recevoir ce sacrement, et à traverser la grande épreuve de sa vie.

Un besoin de réconciliation

Un jour, la nuit prend fin et «maintenant, cela aurait peut-être plus de sens pour moi de me confesser», reconnaît Françoise. Le besoin de réconciliation devient alors si fort qu’il s’élève au-dessus du tumulte des émotions pour renouer avec la vie et la foi. C’est ce que Francis-Edouard, 43 ans, habitant à Marcq-en-Barœul (Nord), a vécu un jour à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. «Mon divorce m’a fait sombrer et j’ai pris conscience que je me perdais dans des attentes vaines, des relations toxiques. Dans un élan de survie, je suis donc parti en pèlerinage et j’ai repris mon chapelet, presque à contrecœur. Mais j’ai connu le don des larmes et je me suis confessé une fois, deux fois, trois fois… pour ôter mes fautes et tout ce qui m’empêchait de me rapprocher de Dieu.» Il a vraiment pu se reconstruire et continue à se confesser régulièrement.

Francis-Edouard a parfois des préventions contre un prêtre qu’il ne connaît pas, avant de se lancer. Toutefois, la rencontre lui réserve toujours des surprises. «C’est à chaque fois un travail sur soi et avec Dieu», reconnaît-il. Pour celui qui reçoit le sacrement… et celui qui le donne, comme pour le Père Jean-Jacques Courtade, prêtre depuis 44 ans, chapelain à Lourdes. «Je pensais avoir tout vu, quand je suis arrivé au sanctuaire voici quelques années. Je me trompais. Je confesse parfois de longues heures de suite, et que de souffrances s’ouvrent devant moi. Avant d’écouter chacun, je prie, je m’en remets au Seigneur et c’est lui qui s’exprime à travers moi.»

Les pèlerins semblent repartir transformés et animés d’une nouvelle soif de Dieu, remarque-t-il. «Quel soulagement, après avoir gardé trop longtemps de lourds secrets ! La grâce de Marie, si présente ici, y est pour quelque chose…», confie-t-il, avant d’ajouter que s’il donne beaucoup dans ces moments, il reçoit plus encore. Belle alchimie réciproque que permet souvent la force du pèlerinage, qu’il s’agisse de l’animer, comme le fait le Père Courtade, ou de le suivre tel que l’a vécu Francis-Edouard.

La confession, un sacrement qui fait grandir

Pour avoir été prêtre pendant six ans et mener aujourd’hui une vie de famille, Jean-Charles, 48 ans, vivant à Bordeaux, connaît les deux versants de la situation et peut en témoigner. «Je souffrais ne pas pouvoir confesser davantage les fidèles qui ne le demandaient pas, se souvient-il. Cela fait pourtant grandir la foi. Ce sacrement plus souvent donné pourrait renforcer l’accompagnement spirituel en paroisse.» Et aider ceux qui ont du mal à trouver leur route. L’accompagnateur spirituel de Jean-Charles a d’ailleurs toujours su accueillir son propre questionnement en confession et ce fut une aide précieuse quand il s’est mis à douter de sa vocation. «Son ouverture a témoigné de la force de la miséricorde et a été décisive dans ma démarche de réconciliation vers une vie laïque apaisée. Je ne manque pas de me confesser au moins deux fois par an aujourd’hui.»

Sophie Viguier-Vinson