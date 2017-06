Canon de Pachelbel

S'apaiser

Quand on est en paix, on aimerait que le temps s'arrête. La musique donne parfois un avant-goût de l'éternité.

Dans ce canon célèbre de Johann Pachelbel (1653-1706), la cadence parfaite de deux mesures dans les basses, inlassablement répétée, la reprise du thème en canon suspendent le temps pour un moment de bonheur et d'éternité, agrémenté par les variations du thème. Il est interprété ici par un duo de harpe et de guitare harmonieux et équilibré. Un moment de bonheur simple et tranquille.

Canon Compositeur : Johann Pachelbel Interprètes : Joanna Kozielska et Judicaël Perroy. A retrouver dans l’album : Méditation guitare et harpe . ADF Bayard Musique.

La parole de ce jour

« Où est la beauté ? Dans les grandes choses condamnées à mourir ou dans les petites qui incrustent dans l'instant une gemme d'infini ? » (Muriel Barbéry)

Christel Juquois