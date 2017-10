PMA : le temps de la réflexion

Ethique

Concernant l’accès au don de gamètes pour les couples de femmes et pour les femmes seules, plus que jamais il est urgent d’attendre la consultation citoyenne et les débats parlementaires de la révision des lois de bioéthique prévue en 2018. Publié par La Croix le 31 juillet 2017.

Une tribune de Dominique Stoppa-Lyonnet. Professeur de Génétique à l’Université Paris Descartes ; Chef du Service de Génétique de l’Institut Curie ; Conseillère de Paris du groupe LR ; Membre du CCNE de 2005 à 2013.

« Il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois. Mais le cas est rare, et, lorsqu’il arrive, il n’y faut toucher que d’une main tremblante » (Montesquieu, Lettre 79, dans Lettres Persanes, 1721).

Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) a rendu le 27 juin un avis très attendu portant sur « les demandes sociétales de recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP) ». L’avis 126 a examiné trois questions : (1) l’autoconservation ovocytaire chez les femmes jeunes, (2) les demandes d’AMP par des couples de femmes ou des femmes seules et (3) la demande sociétale de gestation pour autrui (GPA).

Concernant l’accès à l’AMP pour les couples de femmes ou les femmes seules, ou plus précisément l’accès au don de gamètes ou encore à l’insémination artificielle avec donneur (IAD), le président de la République a déclaré le 24 juin, jour de la Marche des Fiertés, qu’il y était favorable mais qu’il se rangerait aux recommandations du CCNE. Le CCNE vient de rendre un avis favorable en se fondant sur ces seuls trois arguments : « la demande des femmes et la reconnaissance de leur autonomie », « l’absence de violence liée à la technique elle-même » et « la relation à l’enfant dans les nouvelles structures familiales ». Examinons-les.

L’IAD n’est effectivement pas un acte médical violent ; il s’agit de la plus simple des techniques d’AMP, réalisable en dehors de toute intervention médicale. L’IAD n’a rien à voir avec une « violence » faite à la femme qui porte un enfant pour une autre, violence qui est l’argument essentiel du refus de la GPA par le CCNE. Mais, en revanche, la contraposée « si ce n’est pas violent, c’est acceptable » n’est ni juste philosophiquement ni clairvoyant médicalement. La simplicité d’un acte n’augure en rien de son acceptabilité ; tout comme certains actes très violents, comme une transplantation d’organe, sont parfois hautement souhaitables.

Un saut au-dessus des « points de butée »

La demande des femmes et la reconnaissance de leur autonomie : oui le législateur ne s’immisce pas dans le lit des femmes, mais doit-il pour autant reconnaître et institutionnaliser ce mode de procréation et remédier à une impossibilité physiologique ? C’est une question centrale que le CCNE a posée et qu’il a développée dans le propos préliminaire à ses recommandations en décrivant des « points de butée » mais « points de butée » qui ne l’ont fait ni s’arrêter, ni reculer et au-dessus desquels il a sauté au seul titre de « l’égalité dans l’accès aux techniques d’AMP pour répondre à un désir d’enfant ». De façon surprenante, l’égalité d’accès n’a pas été reprise comme argument central de l’avis. Le CCNE voulait-il se prémunir de son utilisation par les défenseurs de la GPA ?

Quant à la relation à l’enfant dans de nouvelles structures familiales : après avoir là encore décrit des points de butée dont l’insuffisance des études sur l’épanouissement psycho-social des enfants issus de dons de gamètes et élevés dans des familles de couple de femmes ou par des femmes seules, le CCNE a retenu que l’existence de familles déjà constituées et le risque de discriminations auxquelles elles sont confrontées étaient des arguments en faveur de l’acceptation du don de gamètes. Pourtant l’analyse du retentissement sur l’enfant à naître de l’absence d’altérité paternelle et de la dissociation entre filiation biologique et juridique devrait être au cœur de la réflexion éthique.

Il ne s’agit pas ici de mettre en doute les capacités d’amour et d’éducation des enfants des couples de femmes – d’hommes – ou des femmes seules. Rappelons qu’aujourd’hui, près de 20 % des enfants vivent dans une famille monoparentale, le plus souvent maternelle. Mais force est de constater qu’il s’agit bien plus souvent de situations subies plutôt que souhaitées. Il n’empêche que l’on se doit de s’interroger sur l’impact psychologique de l’absence d’altérité paternelle et de l’absence d’altérité tout court pour les enfants conçus par une femme seule. Les débats intenses entre tenants du sexe biologique et tenants du genre ne facilitent pas la conduite sereine et sans a priori de ces études préalables pourtant indispensables.

Filiations biologique et juridique sont irréfragables

La deuxième question que l’on doit se poser est le retentissement pour l’enfant de la dissociation entre filiation biologique et juridique, sociale. Cette question se pose aussi pour les enfants issus d’un don de gamètes pour les couples de sexe différents et se posent même doublement pour les enfants nés sous X. Filiations biologique et juridique sont irréfragables. Ce sont en fait les questions de l’accès aux origines et, par-là, celle de l’anonymat du donneur qui sont posées. L’accès aux origines fait partie pour la Cour Européenne des Droits de l’Homme de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est frappant qu’aucune association défendant l’accès aux origines pour les enfants nés sous X ou d’un don de gamètes n’ait été reçue par le groupe de travail du CCNE. L’avis 90 de novembre 2005 « Accès aux origines, anonymat et secret de la filiation » maintenait l’anonymat du don. Une nouvelle saisine du CCNE sur cette question serait indispensable si le législateur suivait l’avis 126.

Certains diront qu’à l’heure où la Cour de cassation a accepté l’adoption par la mère d’intention d’un enfant issu d’une GPA, le débat sur l’accès au don de gamètes pour les couples de femmes et les femmes seules n’est plus nécessaire et que la question a été tranchée. Mais ici, la Cour n’a pas pris position en faveur de la GPA mais a apporté une protection juridique à l’enfant issu d’un choix procréatif non reconnu en France. La nuance est essentielle. Il s’agit d’une adoption et non d’une transcription simple dans l’état civil français d’un acte de naissance obtenu à l’étranger. C’est donc bien en priorité dans l’intérêt des enfants à venir qu’un débat serein doit avoir lieu, un débat non préempté par quelques mouvements très conservateurs ou, surtout, que l’on veut laisser croire préempté par ces seuls mouvements. Il est indispensable de recueillir le point de vue des Français lors de la consultation citoyenne qui devrait être prochainement organisée par le CCNE, de conduire des travaux préparatoires à la révision des lois de bioéthique prévue en 2018 que ce soit par le Conseil d’État ou la mission parlementaire d’information sur la révision de la loi. Ces travaux seront indispensables au débat parlementaire.

