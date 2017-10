Jean Calvin, le réformateur

Jean Calvin

Réformateur et théologien français, Jean Cauvin ou Calvin est né en 1509 à Noyon en Picardie (Oise) et est mort à Genève en 1564. Il est, avec Martin Luther, un des principaux initiateurs de la Réforme protestante. Publié le 13 octobre 2017.

Jean Calvin est le fils d’un administrateur de biens au service des chanoines de Noyon. Il étudie le droit à Orléans, puis à Bourges. À la mort de son père, il se tourne vers la théologie et les lettres et apprend le grec et l’hébreu. En 1534, il rompt définitivement avec l’Église catholique.

Calvin se trouve à Paris quand éclate en 1534 l’affaire des placards. Des affiches (appelées placards) contre la messe, le pape et les prêtres, sont posées à Paris, à Orléans, à Amboise et à Blois, jusque devant la porte de la chambre du roi. La répression est dure. Il quitte alors la France et se réfugie à Bâle et commence à écrire son œuvre majeure «L’Institution de la religion chrétienne», qui est éditée en 1536 en latin.

Jean Calvin à Genève

A Genève, il rencontre Guillaume Farel, un réformateur influent qui lui demande de l’aider à mettre en pratique les idées qu’il a développé dans «L’Institution de la religion chrétienne». Tous les deux se heurtent au gouvernement de la ville de Genève et sont expulsés en 1538.

Calvin trouve refuge à Strasbourg et devient pasteur entre 1538 et 1541.

En 1540, les Genevois demandent à Calvin de revenir. Il s’installe de nouveau à Genève en 1541 et y organise l'église réformée. Il contribue à faire du gouvernement de Genève une république calviniste en forme de théocratie protestante.

Il publie en 1540, un Commentaire de l’Épître aux Romains. Il y manifeste clairement sa distance par rapport à Luther : pour lui, il n’y pas d’opposition inconciliable entre loi et Évangile. Et, la même année, il fait paraître une nouvelle version de «L’Institution de la religion chrétienne», cette fois-ci en français. C’est l’un des premiers livres de théologie protestante en français. Les écrits de Calvin sont très nombreux, tous sont écrits en français, afin de ne pas être réservés au clergé.

La diffusion des idées calvinistes

Les idées calvinistes s'exportent rapidement dans le nord et l'est de l'Europe, notamment en Écosse, aux Pays-Bas, dans certaines régions allemandes, en Hongrie ou encore en Pologne. Il s'efforce d'organiser l'Église réformée en France et soutient les Églises réformées qui s'y sont créées en leur envoyant des pasteurs formés à l’Académie de Genève qu’il a fondée en 1559.

Il écrit de nombreux traités, donne des cours public et s’épuise à la tâche. Il meurt en 1564.

Geneviève Pasquier